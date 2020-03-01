الاشغال تنهي اعادة اعمار 10 ألاف وحدة سكنية بغزة

أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة اليوم الأحد اعادة إعمار 10 ألاف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكلي في العدوان الإسرائيلي 2014.

وأوضح ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة خلال برنامج لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، أن هذه الوحدات التي تم إنجاز إعادة إعمارها هي من بين 12 ألف وحدة، مشيرًا إلى أن هناك ألفين وحدة بحاجة لإعادة الإعمار.

وبين وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن الوزارة بحاجة إلى 81 مليون دولار لاستكمال بناء الوحدات المهدمة بشكل كلي.

وأشار إلى أن وزارته واجهت تحديات مختلفة منها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة العام المنصرم والتي أدت لهدم 140 وحدة سكنية، وتضرر 1810 بشكل جزئي متفاوت.

ولفت إلى أن هناك 25 ألف وحدة بحاجة إلى إعادة بناء وهي من الوحدات السكنية المتهالكة والآيلة للسقوط وغير صالحة للسكن، وان 65 ألف وحدة بحاجة للترميم وإعادة التأهيل كونها لا تلبي الحد الأدنى الملائم للسكان.

وتوقع سرحان أن يتجاوز العجز في الوحدات السكنية 110 الف وحدة سكنية في العام 2023.