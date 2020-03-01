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محامي عائلة مبارك: ثروة الرئيس حسني مبارك السابق لا تزال طيّ الكتمان

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 16:13 - 01 مارس 2020
حسني مبارك
حسني مبارك
حسني مبارك
جوال
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أكد محامي عائلة الرئيس المصري حسني مبارك فريد الديب، أن جهاز الكسب غير المشروع لايزال متحفظ على مصير ثروة الرئيس الراحل مبارك، دون الادلاء بأي معلومة عنها، رغم وفاته.

وقال الديب، :"إنّه لا يزال قرار التحفظ ساريًا بعدم إمكانية التصرف فيها"، بحسب موقع صحيفة "الوطن".

وأضاف المحامي، أنه لم يتم التصرف في التحقيقات حتى الآن، منذُ الإقرار على القرار في تاريخ 28 فبراير عام 2011.

ونفى الديب، الأنباء المتداولة عن حجم الممتلكات للرئيس الراحل حسني مبارك، مؤكدًا بأن تلك الانباء "غير صحيح وكلام فارغ".

يُشار إلى ان التلفزيون الحكومي المصري قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، وفاة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك 91 عامًا، نتيجة لتدهور حالته الصحية في مستشفى الجلاء العسكري شرقي القاهرة.

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