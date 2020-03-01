طبيب فلسطيني يؤكد على أهمية المؤتمرات الدولية لتبادل أحدث التطورات الطبية

أكد الطبيب الفلسطيني الدكتور عمر شراب، على أهمية عقد المؤتمرات الطبية حول العالم أجمع لنقل أحدث التطورات العالمية في تشخيص الأمراض وعلاجها وتبادل الخبرات بين الأطباء.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور شراب في المؤتمر السنوي لجمعية الإمارات لأمراض المفاصل والروماتيزم الذي عقد في دبي في الفترة (20 - 22 فبراير 2020) بمشاركة أطباء متخصصون واستشاريون في أمراض المفاصل من جميع الدول العربية والأوروبية.

وقال د. شراب: "على مدى ثلاثة أيام تم مناقشة الجديد في أمراض الروماتيزم والمناعة والروماتويد المفصلي، إضافة الى تشخيص امراض الاوعية الدموية المناعي، دلالة الأجسام المضادة وأهميتها في التشخصي المبكر".

كما ناقش المشاركون في المؤتمر وفقًا للدكتور شراب، "أهمية العلاج البيولوجي في منع التشوهات في حالات الروماتيزم السلبي، والرنين المغناطيسي في تشخيص الامراض الروماتيزمية، الألتراساوند المفصلي وغير ذلك في المواضيع ذات الصلة".

وشدد د. شراب على أهمية المؤتمر لاستكشاف أحدث التطورات العالمية في مجال تشخيص وعلاج مرض الروماتيزم الذي يصاب به الملايين من الناس حول العالم، ونقل افضل الممارسات العالمية في هذا المجال، اضافة الى تعميق الروابط العلمية والاجتماعية بين اطباء الروماتيزم من جميع انحاء العالم وتبادل الخبرات.

يذكر أن د .شراب يعمل مستشار لأمراض المفاصل والروماتيزم بالمستشفى الجامعي كانتاكازينو في جمهورية رومانيا، حاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه والبورد الفلسطيني في أمراض المفاصل والروماتيزم، زميل الجمعية الأوروبية لأمراض المفاصل والروماتيزم.