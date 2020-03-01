آلية السفر عبر معبر رفح البري غدًا الاثنين الموافق 2/3/2020

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الإثنين الموافق 2020/3/2.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غدٍ، سيكون للحافلات من التاسعة حتى الحادية عشر من كشف (2020/6).

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، منبهة إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

وطالبت الداخلية في بيانها المسافرين بضرورة الإلتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر، إضافة إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، مع إحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.