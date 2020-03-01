اصابات برصاص الاحتلال بمواجهات في نابلس

أعلنت مصادر فلسطينية مساء اليوم الأحد، اصابة عدد من المواطنين بجراح مختلفة خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة نابلس في الضفة المحتلة.

وأوضحت المصادر بأن عدد من المواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وأخرين أصيبوا بالاختناق الشديد جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً خلال المواجهات في بلدة قصرة جنوب نابلس.

واندلعت المواجهات عقب صد أهالي البلدة هجوم للمستوطنين على رعاة الأغنام في البلدة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز.







