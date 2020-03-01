الدوحة ترعى توقيع الاتفاق التاريخي بين "طالبان" وواشنطن

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في "حركة طالبان" الأفغانية، قولهم اليوم السبت، إنّ وفداً من الحركة مؤلفاً من وصل إلى قطر، حيث

من المرتقب توقيع اتفاق سلام تاريخي مع الولايات المتحدة الأميركية، برعاية قطرية، وبحضور ممثلين عن 30 دولة ومنظمة دولية، بمن فيها ممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ، بالإضافة الى حضور 31 عضواً من حركة طالبان.

الدوحة اتُخذت الترتيبات النهائية لتوقيع الاتفاق الذي تم التوصل إليه، بعد مفاوضات استمرت أكثر من عام خلف الأبواب المغلقة ، بعد ان اعلن خلال منتصف الشهر الجاري عن اتفاق بين واشنطن وحركة "طالبان"، بالمضي قدماً في توقيع اتفاق السلام، الذي سيتبعه مباشرة إجراء مفاوضات بين مختلف الأطراف الأفغانية، بما فيها الحكومة الأفغانية والحركة، لتحقيق المصالحة الوطنية، والاتفاق على مستقبل البلاد.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب طالب الشعب الأفغاني، الجمعة، على اغتنام الفرصة لمستقبل جديد، معلناً أنّ وزير الخارجية مايك بومبيو سيحضر توقيع اتفاق السلام في الدوحة.

وقال ترامب في بيان "قريباً، بتوجيهات مني، سيحضر وزير الخارجية مايك بومبيو توقيع اتفاق مع ممثلي حركة طالبان، في حين سيصدر وزير الدفاع مارك إسبر إعلاناً مشتركاً مع حكومة أفغانستان". وتابع، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس": "في النهاية سيتوقف الأمر على شعب أفغانستان كي يحدد مستقبله. لذا، نحض الشعب الأفغاني على اغتنام هذه الفرصة من أجل السلام ومستقبل جديد لبلده".

وأوضح بومبيو، أمس الجمعة، في شهادة له أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن بلاده لاحظت انخفاضاً كبيراً في العنف بأفغانستان خلال الأيام الستة الماضية، قائلاً: "شهدنا خلال الأيام الستة الماضية انخفاضاً ملحوظاً في العنف في أفغانستان، ونراقب عن كثب كي نرى ما إذا كانت إيران بدأت تقوم بتحركات أكثر نشاطاً لتقويض جهودنا للسلام والمصالحة في أفغانستان".