نتنياهو يلمح لانشقاقات في كتلة ازرق ابيض

ألمح رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إلى أنه في حال لم تحصل كتلة اليمين بقيادته على أغلبية 61 مقعدا، فسوف يحدث مزيد من الانشقاقات في حزب منافسه بيني غانتس رئيس حزب "كاحول لافان" لصالح "الليكود" بقيادته.

وقال نتنياهو للإذاعة الإسرائيلية العامة، صباح الأحد: "إن لم أحصل على 61 مقعدا، ستكون هناك مفاجآت. وغادي يفركان لن يكون الأخير".

و"يفركان" هو "إسرائيلي" من أصول إثيوبية، كان على قائمة حزب "كاحول- لافان" بقيادة غانتس، قبل أن ينشق وينضم لـ "الليكود" في يناير/كانون ثان الماضي.

وكان استطلاع للرأي نشرته قناة "كان" الرسمية، الخميس، كشف عن تقدم "الليكود" بفارق مقعد واحد عن "أزرق -أبيض"، بحصوله على 35 مقعدا، مقابل 34 للأخير.

وبحسب الاستطلاع ذاته، حصل تحالف "القائمة المشتركة" على 14 مقعدا، فيما تراجع تحالف العمل-غيشر- ميرتس إلى 8 مقاعد مقابل حصوله على 9 مقاعد في استطلاعات سابقة.

ورغم تقدم كتلة اليمين على "يسار- الوسط" بقيادة غانتس، إلا أنها لم تحظ بأغلبية 61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي الإثنين انتخابات هي الثالثة خلال أقل من عام، دون أن تتمكن الأحزاب الفائزة في سابقتيها بأبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول من تشكيل حكومة، ما أوجد أزمة سياسية.