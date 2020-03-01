غانتس: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة

قال زعيم حزب أزرق- أبيض بيني غانتس، اليوم الأحد، إن بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود لن يتمكن من تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة التي ستجري غدًا.

وأكد غانتس في تصريحات نقلتها قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، أنه سيواصل قيادة حزبه حتى ولو كانت هناك جولة رابعة من الانتخابات.

وجدد تأكيده أن حزبه لن يتعاون مع القائمة المشتركة في أي ائتلاف حكومي، إلا أنه سيتعامل مع "المجتمع العربي المدني داخل إسرائيل".

من جهته قال رام بن براك من قيادات حزب غانتس، بأن الحزب يميز بين المجتمع العربي والقائمة المشتركة.

وأضاف "بإمكاننا تشكيل حكومة من دون القائمة".

ووصف بن براك عدم إدراج أي ممثل عربي في قائمة مرشحي حزبه بأنه خطأ فادح، متعهدًا بتصحيحه لاحقًا.

من ناحيته قال عمير بيرتس زعيم التكتل اليساري الذي يضم الأحزاب (العمل- الجسر- ميرتس)، إنه يتعين على حزب غانتس النظر بجدية في إمكانية تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من قبل حزبي "إسرائيل بيتنا" و"القائمة المشتركة".

وأضاف "إن هناك تعهدا من جانب جميع الأحزاب بتفادي جولة رابعة من الانتخابات، وعليه يجب بذل كل جهد مستطاع من أجل تشكيل حكومة أقلية".