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اتحاد المعلمين: إضراب تحذيري الأربعاء في المدارس الحكومية والتهديد بالتصعيد

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 10:50 - 01 مارس 2020
مدارس حكومة غزة مدارس حكومة غزة
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أعلن عاهد الدلو نقيب المعلمين اليوم الأحد 1/3/2020 ، استمرار الفعاليات النقابية التي تم الاعلان عنها سابقاً حتى يتم انتزاع كافة حقوق المعلمين في الضفة وغزة ، مشيراً الى ان الفعاليات جاءت بعد ان قررنا "نزاع عمل" مع الحكومة حتى يتم انتزاع كافة الحقوق .

وقال الدلو خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، هناك إضراب تحذيري يوم الاربعاء القادم في شقي الوطن الحصة الخامسة ، محذراً من تصاعد الفعاليات خلال الايام والاسابيع القادمة .

وبين ان اهم المطالب التي تطالب بها النقابة ، هي  التقاعد المالي، والغاء ملف 2006 و2007 والغاء الملفات الكيدية ،  والعلاوات والدرجات،  وهناك باقي مستحقات الموظفين، وغيرها من القضايا .

وشدد على ضرورة ان تقر الحكومة بالحقوق  وتُجدولها ، معلنا ان اتحاد الموظفين أطلق على عام 2020 عام الحقوق للموظفين.

ويشار الى ان نقابة المعلمين اعلنت عن البدء بسلسلة من الفعاليات حتى يتم استرداد الحقوق ، حيث  كان لها اضراب تحذيري الاسبوع الماضي .

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