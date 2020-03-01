محكمة تغرم نجل نتنياهو 15 مليون شيقل تعويضاً لصحفي

قضت محكمة إسرائيلية بتغريم يائير نتنياهو، نجل رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" المؤقت بنيامين نتنياهو، بدفع تعويض لصحفي في موقع واللا العبري، قدره 15 مليون شيقل، إضافة إلى 37 ألف شيقل أخرى، بدل مصاريف قانونية لفريق الدفاع عن الصحفي والمحكمة.

وكان نجل نتنياهو نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، اتهامات ضد رئيس تحرير موقع واللا الأسبق بأنه شارك في مؤامرة ضد والده نتنياهو خلال التحقيقات معه، داعيًا إلى اعتقاله والتحقيق معه. ونفى حينها الصحفي تلك الأنباء، ورفع دعوى تشهير ضد نجل نتنياهو، كما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية.

يأتي هذا الحكم القضائي، قبل يوم واحد من الانتخابات الإسرائيلية التي يخوضها نتنياهو وسط توقعات بعدم تحقيقه تقدماً يستطيع من خلاله تشكيل حكومة، واللجوء لانتخابات رابعة.