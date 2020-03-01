الاحتلال يحاكم اليوم الصحفي مجاهد بني مفلح

من المقرر أن تعقد، اليوم الأحد، جلسة محاكمة الصحفي مجاهد بني مفلح في محكمة سالم العسكرية الاسرائيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال مجاهد وأخضعته للتحقيق في مركز شرطة مستوطنة "أريئيل" حول مزعم بـ "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وينظم نادي الأسير وهيئة الأسرى بمشاركة العائلة، وقفة إسناد وتضامن مع الزميل مجاهد في تمام الساعة 11 صباحًا على الدوار الرئيسي في جنين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الزميل مجاهد بني مفلح، الذي يعمل محررًا في موقع "القدس" دوت كوم، مساء الأربعاء الماضي، خلال توجهه من رام الله إلى نابلس، حيث كان برفقة زوجته وطفليه "جود ومحمد" متوجهاً إلى بلدته "بيتا".