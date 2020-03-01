تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأمريكية، السبت، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، في ولاية واشنطن شمال غربي البلاد.

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحي للولاية، أن شخصا كان يحمل الفيروس توفي بمنطقة "كينغ كونتي" القريبة من مدينة سياتل.

وأضاف البيان، أن مسؤولي الصحة بالولاية، سيعقدون مؤتمرا صحفيا لتقديم معلومات أكثر حول الموضوع في الساعات المقبلة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسجلت الولايات المتحدة، 66 حالة إصابة بالفيروس، لحد الآن.

وظهر هذا الفيروس في الصين، لأول مرة، في 12 ديسمبر/ كانون أول الماضي، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقًا في دول عديدة، وأثار حالة رعب تسود العالم.