الطقس: اجواء باردة وفرصة الأمطار ضعيفة بعد الظهيرة

توقع طقس فلسطين اليوم الاحد 1/3/2020 ان يكون الجو غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو باردا نهاراً شديد البرودة ليلاً الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الامطار ، مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .

وغدا الاثنين 2/3/2020، يكون الطقس غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بغاء الجو الجو بارداً نسبياً نهاراً الى شديد البرودة ليلاً، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء3/3/2020، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الاربعاء 4/3/2020، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .