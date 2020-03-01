أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 1/3/2020 تشهد حركة مرورية نشطة على المفترقات والشوارع الرئيسة.

ونوهت الإدارة إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة وسوق المغازي في محافظة الوسطى وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، متمنية من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث مرورية نتج عنها إصابتين فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.