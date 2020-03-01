ارتفعت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 1/3/2020 قليلاً في الأسواق المحلية في فلسطين.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، من الانخفاض منذ ما يقارب الشهرين.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 1/3/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4300 دولار/ شيكل

4.8208 دينار / شيكل

3.7044 يورو/ شيكل

0.7065 دولار / دينار

1.0800 يورو/ دينار

بیع

3.5100 دولار/ شيكل

4.9682 دينار / شيكل

3.9488 يورو/ شيكل

0.7115 دولار / دينار

1.1250 يورو/ دينار