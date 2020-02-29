الصحة العالمية تكشف معلومة مهمة عن خرافة الكمامة!

أصبح شغل الناس حول العالم هو الحديث عن فيروس كورونا، ومن ضمنه ارتفاع سعر الكمامات الطبية حول العالم، لكن منظمة الصحة العالمية عن خرافة تتعلق بالكمامات الطبية.

منظمة الصحة العالمية فاجأت العالم بمعلومات جديدة تتعلق بالكمامات أنه "لا يُنصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات، ويُنصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مُشتبه في إصابته بعدوى (كوفيد-19)".

وأشارت إلى ان الكمامة ينصح باستخدامها عند السعال أو العطس، مؤكدة لافتةً إلى أنه يمكن ارتداء الكمامة أكثر من مرة مع ضرورة غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمُطهر كحولي.

واستفادت صناعات طبية ودوائية بشكل كبير من تفسي فيروس "كورونا" المستجد، وخصوصا صناعة "الكمامات"، التي ارتفعت بشكل كبير عبر شركاتها المدرجة في بورصات العالم والتي وصلت لأكثر من 500%".

​يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد، انتشر في عدد من الدول العربية منها مصر والعراق والبحرين وغيرها من دول أوروبا وتزداد الإحصائيات بالإصابة كل يوم.