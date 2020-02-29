ما حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي!

تناقل نشطاء "السوشال ميديا" شائعات تفيد بوفاة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، وهو ما نفته مصادر سيادية مصرية جملة وتفصيلاً.

وقال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، بخير ومتواجد بمنزله وكل ما يشاع على السوشال ميديا كذب ولا أساس له من الصحة.

وكتب «فرج»، في منشور له على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك: «المشير طنطاوي بخير الحمد لله وفي منزله».

يذكر أن المشير طنطاوي، نشر، الخميس الماضي، نعيًا باسمه في جريدة الأهرام القومية للرئيس الراحل حسني مبارك على مساحة 3 عمود في ارتفاع 10 سم، وتغيب «طنطاوي» عن جنازة وعزاء مبارك.