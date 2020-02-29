ترامب يكشف: سأجتمع شخصياً مع قادة "طالبان" لإنهاء الحرب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيجتمع مع قادة من حركة "طالبان" شخصيا في المستقبل القريب، لعقد اتفاق صلح ينهي الحرب الطويلة في أفغانستان.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وحركة طالبان وقعا في الدوحة اتفاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان.

وينص الاتفاق على سحب جميع القوات الأمريكية من هذا البلد خلال أربعة عشر شهرا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إنهاء أطول حرب خاضته، لقد كانت الحرب في أفغانستان من أطول الحروب التي خضناها".

وقال ترامب في تعقيبه على اتفاق انهاء الحرب الذي وقعته الولايات المتحدة مع طالبنا في قطر "نعمل على إنهاء أطول حروب أمريكا أخيراً وإعادة قواتنا إلى الوطن"، مشيراً إلى أن مسار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مرهون بمدى امتثال "طالبان" للالتزامات التي تعهدت بها.

وأضاف البيان أنه سيتم خفض عدد القوات بأفغانستان مع الإبقاء على قوات مكافحة الإرهاب "لتفكيك المجموعات الإرهابية"، وتابع: "جنودنا قاموا بعمل مهم في اقتلاع الإرهاب وجلب السلام، لكن الوقت حان لإعادتهم إلى ديارهم".

وقال أيضاً: "سنضمن عدم استخدام الأراضي الأفغانية مرة جديدة لتهديد حياة الأمريكيين".

ووقَّع المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد ونائب الشؤون السياسية لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر، اتفاق السلام بالعاصمة القطرية لإنهاء الحرب في أفغانستان، بوساطة ورعاية قطرية.