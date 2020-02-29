"فيروس كورونا" يصيب مسؤولاً إيرانياً جديداً!

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية إصابة النائبة معصومة آقابور عليشاهي نائبة مدينة شبستر، بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة في بيان مقتضب أن كورونا حصد حتى الآن أرواح 43 شخصا وأصاب 593.

ويواصل فيروس كورونا انتشاره بشكل متسارع في إيران، وتضاربت أعداد المتوفيين بين وزارة الصحة الإيرانية وأعداد أخرى أعلنتها "بي بي سي" على نسختها الفارسية التي كشفت عن وفاة 210 أشخاص على الأقل بحسب مصادر طبية إيرانية وهو رقم رفضته الصحة الإيرانية.

وأصبحت إيران تتصدر قائمة الدول التي شهدت حالات وفاة بعد الصين حيث منشأ الفيروس.