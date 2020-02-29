المؤتمر الشعبي يكشف لـ"فلسطين اليوم": فصل أحد قيادات الحزب بسبب زيارته لإسرائيل

أعلنت الأمانة السياسية في حزب المؤتمر الشعبي اليوم السبت، فصل أمين أمانة الشباب السابق بالمؤتمر الشعبي محمد عباس الفادني، بسبب زيارته للكيان الإسرائيلي، وهو ما يخالف مبادئ المؤتمر الشعبي.

وأوضح الأمين السياسي للحزب السفير إدريس سليمان أن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي يعتبر تجاوزاً لمبادئ الشعبي ومواقفه الأصيلة، مؤكداً التزام حزبه بدعم القضية الفلسطينية.

وأشار السفير إدريس في تصريح صحفي الى أنَّ الفادني أسقط نفسه بمخالفة المبادئ الأساسية للحزب، ولم يراعِ النظام الاساسي للحزب وموقف الحزب من القضية الفلسطينية.

وأوضح سليمان أن أمر فصل الفادني كان قاطعاً، ولأنه فارق الجماعة، والموقف الأساسي المعلن في القضية الفلسطينية والذي لا يحتمل تفسيرات ضبابية بل هو واضح وبين.

وكان سليمان أكد في حوار سابق مع فلسطين اليوم: مواقف الشعب السوداني معروفة ولا تتزعزع، وشعبنا السوداني الأصيل كان ولا يزال يؤمن أن القضية الفلسطينية هي قضيته وقضية الأمة الإسلامية والعربية الأولى، مضيفاً "فلسطين بالنسبة لنا ليست قضية هامشية، وإنما قضية مبدئية، وعقدية، وإنسانية أصيلة، لا يمكن تجاوزها، إذ كيف يمكن لنا أنْ نتجاوز آية في القرآن الكريم.

ويعد "المؤتمر الشعبي السوداني"، الذي أسسه الترابي في يونيو/حزيران 2000، من أبرز الأحزاب السياسية المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع مع الكيان.