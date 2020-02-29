قرار مفاجئ من النادي الأهلي بشأن الأهلي

اتخذ نادي الأهلي المصري قرارًا بتجميد اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" بسبب أحداث مباراة السوبر المصري.

وقال مصدر بالنادي الأهلي إن اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" سيصبح خارج حسابات الفريق في الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن "قرار إدارة الأهلي بتجميد كهربا كان قد تم اتخاذه في اليوم التالي لمباراة السوبر ضد الزمالك في أبوظبي، قبل أن تتخذ لجنة الانضباط قراراً بإيقاف اللاعب فيما بعد".

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراً بإيقاف كهربا حتى نهاية الموسم الجاري، واتهمته بالتسبب في أحداث ما بعد قمة أبوظبي.

يذكر أن فريق الأهلي سيلعب غدا أمام فريق صنداونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقام رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي باستبعاد اللاعب من المباراة، كما تم إبعاد اللاعب عن مران اليوم الجمعة.