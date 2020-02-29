ماذا يعني سنة كبيسة؟ و هل 2020 هي الأخيرة؟

من الشائع أن تكرر السنة الكبيسة مرة كل 4 سنوات، حيث يتم إضافة يوم إلى أيام شهر شباط/ فبراير الـ 28 ليصبح 29 يوما، وتأتي أهمية هذا اليوم لكون التقويم الميلادي دونه سيكون خاطئا.

و بحسب مختصين في الفلك، فإن الأرض تستغرق 365 يوما وربع لإتمام دورانها حول الشمس، وليكون التقويم صحيحًا تم جمع الأرباع الزائدة في كل عام بيوم 29 فبراير/ شباط، ودون السنة الكبيسة سيكون هناك يوم متأخر كل 4 سنوات.

و تعود تسمية هذه السنة بالكبيسة، الى الإمبراطور يوليوس قيصر عندما طلب من العلماء في ذلك العصر إعداد تقويم أفضل يتبعه الناس في الإمبراطورية آنذاك.

وكان العالم سوسي جينيس من قام بإعداد التقويم الحديث المستخدم في وقتنا الحاضر. وتعتمد طريقة الحساب البسيطة لمعرفة السنة الكبيسة على قسمة رقم السنة على الرقم أربعة، فإذا نجحت القسمة وكان الناتج رقمًا صحيحًا، فإن السنة كبيسة، أما إن لم تنجح القسمة ولم ينتج رقما صحيحا تكون السنة غير كبيسة.

وأعلن العلماء عام 1582، عن التقويم الغريغوري، الذي أضاف شرطا جديدا لحساب السنة الكبيسة، وهو أن السنة تكون كبيسة إذا قبلت القسمة على 100 وعلى 400 أيضا.

فمثلا: سنة 2000 تقبل القسمة على 4 و100 و400؛ لذا فهي كبيسة بينما سنوات 1700 أو 1800 أو 1900 ليست سنوات كبيسة وشباط/فبراير فيها لديه 28 يوما فقط؛ كونها تقبل القسمة على 4 و100 ولا تقبل على 400.

ومن طرائف السنة الكبيسة، أن الأشخاص الذين وُلدوا في 29 فبراير/ شباط، يحتفلون بعيد ميلادهم مرة كل 4 سنوات أو أن يحتفلوا به في بداية شهر مارس/آذار.