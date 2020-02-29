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د. الهندي: المفكر عمارة صاحب مواقف ثابتة من الاحتلال "الاسرائيلي" لفلسطين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:07 - 29 فبراير 2020
الدكتور محمد عمارة الدكتور محمد عمارة
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نعى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي د. محمد الهندي ، العالم والمفكر الإسلامي الكبير وعضو هيئة كبار العلماء د. محمد عمارة الذي توفي مساء أمس الجمعة في القاهرة بعد مسيرة علمية وفكرية رائدة.

وقال د. الهندي، إن المفكر الراحل عمارة كان صداحا في دفاعه عن الإسلام وكان صاحب موقف ثابت من احتلال فلسطين والتصدي للعدو الصهيوني

وترحم الدكتور الهندي على الفقيد الكبير، وتقدم لاسرته وأبنائه بالتعزية والمواساة، كما عزى زملاءه وإخوانه من العلماء وهيئة كبار العلماء ومركز البحوث الإسلامية والأزهر الشريف والشعب المصري بوفاة علم من أعلامه البارزين.

يذكر أن الدكتور محمد عمارة كان عضوا في الهيئة الاستشارية لمركز فلسطين للدراسات والبحوث الذي أسسه الدكتور محمد الهندي في غزة منذ العام 1996.

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