زيادة بقيمة 19 شيكل على حصة الفرد من برنامج الغذاء العالمي بغزة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم السبت أنها اتفقت مع برنامج الغذاء العالمي، على زيادة حصة الفرد بقطاع غزة بمبلغ 19 شيكل ليصبح 54 شيكل بدل من 35 شيكل لنحو 50000 من مستفيدي برنامج الأغذية العالمي لمدة شهر واحد " شهر مارس فقط "من الاسر التي تقودها امرأة، ويوجد لديها معاقين ومعالين.

وقال الوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية اكرم الحافي: "إنه وبناء على توجيهات وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، والاهتمام بإيلاء اهلنا بقطاع غزة اولوية خاصة، فقد تم الاتفاق على هذه الزيادة، وكذلك بفتح البوابة الموحدة للمساعدات للجامعات والكليات بقطاع غزة لمساعدة فحص الطلاب لمن هم من الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية للتسهيل و التخفيف على الطلاب".

وأشار الحافي الى أن الوزارة تعمل بكافة طاقاتها من أجل التسهيل على أهلنا بالقطاع.