آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الاحد سيكون للحافلات المراد سفرها من السادسة حتى التاسعة (الرقم 100) من كشف (2020/6).

و دعت الوزارة في بيان صحفي لها المسافرين للتواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

كما طالبت الوزارة من المسافرين بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للتذكير رابط كشف (2020/6):