مبادرة "دجاجة بركة": حملة لإغاثة الأسر الفقيرة في غزة

"كل جمعة في إلنا دجاجة".. هذه العبارة اختصرت معاناة عشرات الأسر الفقيرة في قطاع غزة، بعدم تناولهم وجبات الدجاج لفترات طويلة، نتيجة تفشي الفقر بين الأهالي، إذ جاءت مبادرة "دجاجة بركة" لتؤازر تلك العائلات في توفير أدنى حاجاتهم الإنسانية.

مبادرة "دجاجة بركة" التطوعية التي أخذت مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بدابةً لأعمالها الإنسانية لخدمة العائلات المتعففة التي بأشد الحالة لتوفير الطعام لأبنائهم، في وقت يشهد فيه القطاع ارتفاعًا حادًا لمعدلات البطالة والفقر المدقع.

ويُعاني قطاع غزة من تردي الأوضاع الاقتصادية، لفعل تشديد الاحتلال الإسرائيلي من حصاره على القطاع، منذُ أكثر من عقد، فضلاً عن منعه إدخال المواد الأساسية وعرقلة حركة التنقل من وإلى القطاع، الامر الذي أدى لحدوث انهيار اقتصادي كبير بين المؤسسات والأهالي.

"انطلقت المبادرة من رحم المعاناة لمئات الأسر الغزّية، في جميع محافظات قطاع غزة، بعدم قدرها على توفير الدجاج لأبنائها"، كما يقول مسؤول المبادرة محمود كلخ لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

وأضاف كلخ، "ان المبادرة تستهدف الأسر (الهشة) اقتصاديًا، لتقديم وجبة طعام لها، مكونه من دجاجة واحدة، كل جمعة".

وذكر، ان إدارة المبادرة خصصت يوم الجمعة من كل أسبوع، لأنها تجتمع فيه أفراد العائلات على مائدة الغذاء، لإدخال السرور والبهجة على نفوس الأطفال المحرومين من تناولها، نتيجة عدم قدرة أولياء أمورهم بتوفير المصروف.

وأوضح كلخ، انها لاقت ترحيبًا واسعًا من المتبرعين وأصحاب أفعال الخير في التبرع بمصروف الدجاجة التي يبلغ ثمنها من 12 إلى 15 شيقلاً للوزن 2 كيلو، مبينًا ان فريق المبادرة المكون من 30 شخصًا، وزع ما يقارب 300 وجبة، موزعة 100 دجاجة كل جمعة.

وحثت مبادرة "دجاجة بركة" التي انطلقت قبل ثلاثة أسابيع، في سبيل تعميم المبادرة الخيرية، جميع المواطنين في المبادرة شخصيًا في تفقد أحوال المحتاجين، وكذلك بشكل جماعي عبر مجلس العائلات لتقديم المساعدات الإغاثية لهم، لافتًا إلى ان من يتعثر في الوصول لتلك الاسر فبإمكانهم مساعدته في ذلك.

ويطمح كلخ، في المستقبل إلى توسيع دائرة اعمال المبادرة لتصل إلى جميع المحتاجين والاسر الفقيرة في محافظات غزة كافة، داعيًا الجميع بتقديم المزيد من التبرعات لاستمرار الحملة ليستفيد منها أكبر قدر ممكن.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، قد أعلنت بتاريخ 7/10/209، ان نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة، وصل لما يقارب 75 بالمئة، وان 70% من سكان القطاع غير آمنين غذائيًا، وتأتي هذه المبادرات الخيرية لمساعدة تلك العائلات المحتاجة، في توفير أدنى المتطلبات المعيشية.