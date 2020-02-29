أطعمة ومشروبات تقوي المناعة..فتحارب فيروس "كورونا"

مع اتساع رقعة فيروس "كورونا" المستجد يبحث الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وسائل فعّالة للقضاء على هذا الفيروس وحماية الجسم منه.

وقد رأت اختصاصية التغذية نغم طنّوس، أنّ فيروس "كورونا"، هو واحد من الفيروسات، التي يصاب به الفرد نتيجة ضعف مناعة جسمه. ولمحاربة هذا الفيروس، يجب تقوية مناعة الجسم من خلال تناول المأكولات الصحية وشرب المشروبات المفيدة التي تعزز من صحة جهاز المناعة.

ومن أجل تقوية جهاز المناعة، ذكرت طنّوس طرقاً طبيعية عدّة، أهمّها:

أولاً- الزنجبيل والحامض

يساعد الزنجبيل في تقليل الالتهابات والأمراض الالتهابية المصاحبة لبعض الأمراض، بالإضافة إلى أنه يساهم في رفع جهاز المناعة بالجسم، وجعلها تقاوم الأمراض.

ثانياً- اللبن

يحتوي الزبادي على فيتامين د الذي يساعد على رفع جهاز المناعة بالجسم، ويعزز دفاعاته الطبيعية ضد الأمراض.

ثالثاً- العسل

يساهم العسل في تعزيز المناعة، بخاصة عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من الفيروسات التي ظهرت أخيراً.

رابعاً- الحساء الساخن والمرقة

يقوّي الحساء مناعة الجسم، وذلك لأنه يحتوي على مضادّات للأكسدة، والسلينيوم، والزنك. لذا، تنصح بتناول شوربة العدس والخضار والدجاج، كونها غنية بالزنك والحديد.

خامساً- الخضراوات والفواكه

تحتوي الخضراوات والفواكه، لاسيما ذات اللون الأخضر والأحمر البنفسجي، على مضادات الأكسدة والفيتامنيات التي تقوي مناعة الجسم وتساعده في مكافحة الأمراض. على غرار: الكرز والتين والفريز والشمندر.

سادساً- فيتامين "سي" والحمضيات

تحتوي الفواكه الحمضية على فيتامين "سي"، الذي يساعد في تعزيز جهاز المناعة، كما يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تعمل على مكافحة الأمراض والالتهابات، ولأن الجسم لا يستطيع إنتاج هذا الفيتامين، يجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي عليه، مثل: الجريب فروت، والبرتقال، والليمون.

كما ذكرت طنّوس أنّ المشروبات الساخنة بأجمعها تعزز من الجهاز المناعي في الجسم، وتساعد في التنفس من خلال فتح أنابيب الهواء في الجهاز التنفسي.

في المقابل، نصحت بالابتعاد عن التدخين والأطعمة الغنية بالسكر والدهون لأنّها تقلل من وظيفة جهاز المناعة وتضعف قدرة الجسم على محاربة الأمراض.

وبالتالي، اليانسون بحدّ ذاته لا يساعد على محاربة فيروس "كورونا"، بل هو من المشروبات الساخنة التي تحتوي على مواد ضدّ التأكسد، الذي تقوي مناعة الجسم.