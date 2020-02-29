ستة عشر عامًا على استشهاد القائد في سرايا القدس محمود جودة

بقلم الأستاذ/ محمد الشقاقي

الناطق الإعلامي بإسم مؤسسة مهجة القدس

ما أجملك يا محمود ويا لجمال طريقك الذي سلكته لتصل إلى الجنة، وجهت بوصلتك إلى ساحات البذل وميادين المجاهدين، ولم تحرفها إلى لهو الدنيا، ورغم هذا الاهتمام بالآخرة وطريقها؛ إلا أنك لم تُخرج الدنيا من دائرة اهتماماتك لأنك أدركت أنها السوق التي تُشترى فيها الجنة ويباع بين جنباتها الفردوس، فكنت ترقب أي فرصة فيها لتوصلك إلى الجنة فتحظي بها.

كيف لا وأنت من حزنت حزنًا شديدًا حين اعتقلتك أجهزة أمن أوسلو بعدما تزينت للقاء الحور وأعدت الزاد للسفر إلى موطنك الأصلي.

عشت حياتك يا أبا المحتسب في هذه الدنيا تقاسي الغربة، بعدما أدركت أن العودة إلى الوطن أروع وأجمل؛ فالشبر فيه يعدل الدنيا بأسرها "موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها".

أربعة وعشرون عامًا هي مدة الرحلة، رحلة غربتك في هذه الدنيا، حطت رحالك فيها عند طريق الإيمان والوعي والثورة الذي دشنه رجال حركة الجهاد الإسلامي وسراياها المجاهدة من الذين سبقوك إلى الموطن الأصلي -الجنة-.

فكلما فاحت رائحة المسك بارتقاء مجاهد أو قائد من سرايا القدس، كنت تزداد شوقًا للعودة إلى وطنك، وزاد شوقك أكثر بعد ارتقاء الشهيد القائد مقلد حميد الذي ظن العدو الصهيوني واهمًا أنه أحدث فجوة كبيرة في طريق الجهاد والاستشهاد، لكنه لم يعلم أن ارتباطنا بفلسطين وبطريق الجهاد من أجل تحريرها كاملة من البحر إلى النهر هو ارتباط عقائدي، فسياسة الاغتيال التي يهددنا بها العدو الصهيوني لن تغلق هذا الطريق، ولن تنهي الصراع؛ لأنه لم يدرك بعد أنه أمام جيل من الاستشهاديين ينتظر بشوق لحظة الشهادة، التي يسجل فيها نصرًا على العدو، وفوزًا بالعودة إلى الموطن الأصلي -الجنة-.

بتاريخ 28 فبراير (شباط) 2004م تحقق للشهيد القائد محمود جودة حلمه بالعودة إلى موطنه الأصلي، بعدما استهدفت الطائرات الصهيونية السيارة التي يستقلها برفقة إخوانه الشهيدين المجاهدين أيمن الدحدوح وأمين الدحدوح، رحمة الله ومغفرته ورضوانه على الشهيد القائد محمود جودة وإخوانه الشهيدين وأعلى الله ذكرهم في المخلصين.