صحة رام الله : 55 مواطناً يخضعون للحجر الصحي وتم فحص 129 حالة ثبت خلوها

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت 29/2/2020، أن 55 مواطناً يخضعون للحجر الصحي بسبب قدومهم من مناطق ينتشر فيها الفيروس وفلسطين لا تزال خالية من أي إصابة بفيروس كوفيد 19- كورونا.

وبينت الوزارة أنه تم اجراء 129 فحصاً لعينات مشتبه باصابتها بفيروس كوفيد19(كورونا) في مختبر الصحة العامة المركزي منذ تاريخ 20/1/2020 وكانت جميعها سلبية .

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كوفيد19 عالمياً 83652 منها 4691 سجلت خارج الصين( في 51 دولة) وبلغ عدد الوفيات 2791 في الصين و67 خارج الصين ، وذلك استناداً الى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية حتى نهاية يوم 28/2/2020.

وبخصوص المواطنين الخاضعين للحجر الصحي، قالت الوزارة إن عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بلغ 5 حالات، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي المنزلي 50 حالة.

وتابعت الوزارة أن الحجر الصحي في الأكاديمية سيطبق على المواطنين والزائرين القادمين من الدول والمناطق التالية: الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، مكاو، سنغاورة، تايلاند، هونغ كونغ، إيران إيطاليا، العراق، حيث يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة (14) يوم بدءاً من آخر يوم اقاموا فيه في هذه الدول.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحجر البيتي سيطبق على المواطنين والزائرين القادمين من الدول والمناطق التالية: الفلبين، تايوان، ماليزيا، سوريا، البحرين، الكويت، عُمان، لبنان، حيث يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة (14) يوم بدءاً من آخر يوم اقاموا فيه في هذه الدول.

وقالت الوزارة إن أهم توصياتها للوقاية من المرض تتمثل في النظافة الشخصية، الممارسات الغذائية الآمنة، غسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي، تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، تجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام أو تشبه الأنفلونزا بدون وقاية تجنب التقبيل، طلب الرعاية الطبية في حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة في التنفس، والتزام المواطنين الخاضعين للحجر المنزلي بالتعليمات التي أعطيت لهم من وزارة الصحة وعدم مغادرة الحجر قبل انتهاء مدته (14 يوماً من تاريخ مغادرة البلد الموبوء).