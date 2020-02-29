الكشف عن سبب زيارة وفد حماس لموسكو ولقاء هنية ولافروف الأحد؟

كشف السفير الفلسطيني في روسيا عبد الحفيظ نوفل اليوم السبت 29/2/2020، ان وفداً من حركة حماس سيصل الى موسكو غداً الاحد ، وسيضم عدد من القيادات ، مشيراً الى ان هذه الفرصة من روسيا جاءت لمراجعة الملفات والابتعاد قدر الامكان عن الحوار الدائم وعدم الجدوى ، ولكن وفق رؤية جديدة تم طرحها من الوزير حسين الشيخ .

وأكد السفير نوفل خلال تصريحات لاصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم"ان الوزير الشيخ شدد وفقا لتعليمات رئيس السلطة محمود عباس على عقد لقاءات بين فتح وحماس على ارض الوطن واننا نريد مزيداً من الجهد من روسيا .

وبين السفير انه تم الحديث حول ما الذي يمكن فعله في موضوع المصالحة والسبل والوسائل الكفيلة لعمل نقلة نوعية لنضمن مخرجات جيدة لهذه المصالحة بعيداً عن التفاصيل الصغيرة .

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت الخميس الماضي ان وزير خارجيتها سيرغي لافروف سيجري محادثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في الثاني من مارس المقبل ، لبحث آفاق التسوية العربية "الاسرائيلية"0

ومن المتوقع ان يناقش الاجتماع وفقا للخارجية الروسية سبل استعادة الوحدة الوطنية في برنامج منظمة التحرير ، والنظر في آفاق التوصل الي تسوية شاملة في الشرق الاوسط على اساس معترف به قانونياً.