في الأردن: الرجاء عدم التقبيل

تسعى المملكة الأردنية للتعاطي مع تداعيات فايروس ومرض كورونا، من خلال فكرة استقدام غطاء الرأس التقليدي “الشماغ” للقيام بعمل الكمامة الطبية.

وقد أكدت السلطات الأردنية أن الكمامات الواقية المصنعة محليا موجودة وبكثافة في الأسواق المحلية، فيما جرى الإعلان عن خطوط تصنيع للكمامات الطبية المفلترة والتي يصل سعر الواحدة منها إلى 30 دولارا.

وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر قد نصح الأردنيين بارتداء الشماغ الأحمر وهو غطاء الرأس الوطني التقليدي والحد من تبادل الأحضان والتقبيل.

وبصورة علنية أيّد وزير الاتصال أمجد العضايلة فكرة وجود لافتة تطلب عدم التقبيل.

وزاد الطلب في الأسواق المحلية على غطاء الرأس التقليدي فيما أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة عُليا للطوارئ.

وطلب نقيب الصيادلة زيد الكيلاني من المواطنين عدم الهلع واعتبر بأن الكمامات الطبية متوفّرة بكثافة في الأسواق.

ونقلت صحيفة “عمون” الإلكترونية المحليّة عن الكيلاني تأييده لما ورد على لسان وزير الصحة بخصوص ارتداء الشماغ وغطاء الرأس للوقاية.

واعتبر الكيلاني أن قماش الشماغ أكثر سُمكًا من الكمامة الورقية ويُساعد في تخفيف تلقّي الرذاذ نافيًا أن يكون الفايروس قابلًا للإصابة عبر التّلامس فقط.

ونفت الحكومة الأردنية عدّة مرّات وجود ولو أي إصابة واحدة في المملكة بفيروس الكورونا.

وسبق للوزير العضايلة أن لوّح بإجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام أو الاشخاص الذين يعتمدون على ترويج الشائعات.

ووصف رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز إجراءات الحجز التحفّظي للوقاية في بلاده بأنها غير مناسبة بعد وأعلن بأن حكومته ستأخذ المزيد من الإجراءات لاحقًا.