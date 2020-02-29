مسؤول إيراني يسأل: هل كورونا حرباً بيولوجية أمريكية؟

حذر ​سعيد نمكي وزير الصحة​ والعلاج والتعليم الطبي الإيراني،اليوم السبت​ من أن ذروة ​فيروس كورونا​ في البلاد ستكون خلال الأسبوع الجاري.

وقال نمكي في تصريح صحفي، إنه "ومن خلال دراسات علم الاوبئة التي أجراها زملاؤنا للرصد الدولي والمحلي وظهور فيروس كورونا في الدول الاخرى ينبغي علينا القول بأن الذروة الرئيسية للفيروس ستكون خلال الأيام القادمة والأسبوع القادم".

ورجح المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن انتشار فيروس "كورونا" هو حرب بيولوجية أمريكية ضد منافسيها .

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن عبد اللهيان أكد أنه قد يتبين فيما بعد أن كورونا كانت حربا بيولوجية أمريكية ضد منافسيها.

وكتب أمیر عبد اللهیان في تغريدة على تويتر إنه "قد تتبين وتتكشف بعد سنوات أن كورونا كان فايروس حرب جرثومية للبيت الابيض ضد منافسيها العالميين الكبار (الصين وروسيا) وتفشى في أجزاء من العالم بما فيه الشعب الأمريكي أيضا.

ودعا وزير الصحة في هذا السياق المواطنين من أجل الامتناع أو التقليل حد الإمكان من التنقلات غير الضرورية والالتزام بالشروط الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس بغية التغلب عليه.