البرلماني العربي يُدين قرار الاحتلال ببناء بؤر استيطانية في القدس

أدان الاتحاد البرلماني العربي، اليوم السبت، قرار الاحتلال الإسرائيلي بالمضي قدمًا ببناء 3500 وحدة استيطانية جديدة شرق مدينة القدس المحتلة.

وجاء ذلك بعد تصديق بلدية الاحتلال في القدس لقرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول بناء عشرات البؤر الاستيطانية.

وأكد رئيس الاتحاد النائب عاطف الطراونة، في بيان له، ان حكومة الاحتلال تتجاوز كل القرارات الشرعية والقوانين والمواثيق الدولية، من خلال تكثيفها من بناء البؤر الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين بعد الاستلاء عليها قسرًا.

وأشار الطراونة إلى ان هدف الاحتلال هو عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وقطع التواصل بين شمالي الضفة المحتلة وجنوبها، مؤكدًا ان تلك الإجراءات من شأنها ان تنسف عملية السلام، وإخضاع الفلسطينيين لسياسة الامر الواقع.

وأوضح ان إجراءات حكومة الاحتلال غير القانونية تهدد الامن والسلم الدوليين، إلى جانب أنها تقضي لأي عملية سلام، محذرًا من انفجار الأوضاع.