وفاة المفكر والداعية محمد عمارة

أعلن خالد عمارة، وفاة والده المفكر الإسلامي الكبير محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء، مساء أمس الجمعة، عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد رحلة قصيرة مع المرض، دامت 3 أسابيع فقط.

وقال خالد، خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توفي أبي رحمه الله في هدوء وبدون أي ألم أو معاناة، يحيط به أسرته الصغيرة ويدعو لأمي ولكل أولاده وأحفاده وأحبابه، وقال لكل واحد منهم: أحبك.. وأنا راض عنك".

وأضاف أن صلاة الجنازة على والده، اليوم السبت، بعد صلاة الظهر في مسجد الحمد بالتجمع الخامس، بجوار مجمع المحاكم، وأنه سيدفن في قريتهم "صروة" التابعة لمركز قلين في محافظة كفر الشيخ.