ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين وكوريا تفقد السيطرة

ارتفعت حالات الوفيات، اليوم السبت 29/2/2020، في الجمهورية الصينية جراء عدوى فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الصينية، إصابة 427 حالة جديدة، فيما بلغت إجمالي عدد الوفيات إلى 2835 حالة، والاصابات لأكثر من 79 ألف حالة.

يُشار إلى أن الجمهورية الصينية قد أعلنت مطلع العام الحالي اكتشاف فيروس كورونا، فيما تُعد مقاطعة وهان منشأ الفايروس المستجد، الذي حصد أرواح الآلاف من الأشخاص، بعد تفشيه حول العالم.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت اليوم السبت، 594 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2931، فضلاً عن ثلاثة حالات وفيات.

وأكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الكورية، ان 90 بالمئة من تلك الحالات سُجلت في مدينة دايغو، وفي المقاطعة المجاورة غيونغسانغ الشمالية، مشيرةً إلى ان الثلاث وفيات هم من النساء أصيبوا في دايغو، ليصل إجمالي الوفيات إلى 16 حالة.

وحثت مراكز المكافحة، المواطنين الكوريين ضرورة الامتناع عن التجمعات البشرية، خشيةً من تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

ومن جانبها، أفادت السلطات الفرنسية، أمس الجمعة، بإصابة 19 حالة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 57 حالة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، وفاة شخصين في البلاد أحدهما سائح صيني، مصاب بعدوى كورونا.