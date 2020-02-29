أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 29/2/2020 تشهد حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات و المحاور الرئيسة، ولم يسجل أي حادث سير خلال 24 ساعة.

ونوهت الإدارة إلى وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح ، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية _محررة نيتساريم_ مقابل قصر العدل".

وتمنت من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت الإدارة، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق و الأخرين للخطر .

ولم يسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية أي حوادث سير.