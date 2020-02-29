اعتقالات ومداهمات في الضفة وإصابات في مواجهات بمخيم شعفاط

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت 29/2/2020 حملة دهم واقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عدد من المواطنين، فيما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نور إبراهيم يحيى وأمير يوسف يحيى خلال مواجهات في قرية العرقة غرب جنين.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب إسلام علي نوفل قرب المدخل الشمالي لقلقيلية.

كما جرى اعتقال الشاب محمد موسى مصطفى من قرية العيسوية في القدس.

وفي مخيم شعفاط ذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه الشابان وبيوت المواطنين في المخيم.

وأفاد شهود عيان، أنه تم معالجة بعض المصابين ميدانيًا، وآخر تم تحويله إلى المستشفى.

يُشار إلى ان قوات الاحتلال لا تزال تقتحم بلدات وقرى مدينة القدس، وسط ملاحقة الشبان الفلسطينيين، بهدف إخضاعهم والتضييق عليهم لكسر عزيمتهم في الدفاع عن أراضيهم ومقدساتهم.