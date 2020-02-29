تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 29/2/2020، الانخفاض في الأسواق المحلية في فلسطين.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، من الانخفاض منذ ما يقارب الشهر.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 29/2/2020وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.3900 دولار/ شيكل

4.7646 دينار / شيكل

3.6273 يورو/ شيكل

0.7065 دولار / دينار

1.0700 يورو/ دينار

بیع

3.4800 دولار/ شيكل

4.9257 دينار / شيكل

3.8628 يورو/ شيكل

0.7115 دولار / دينار

1.1100 يورو/ دينار