طقس فلسطين اليوم 29/2/2020- انخفاض الحرارة حتى الاثنين

من المتوقع أن يكون طقس فلسطين اليوم السبت 29/2/2020، بارد ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة .

ويكون طقس فلسطين غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهاراً شديد البرودة ليلاً ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق ،والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وغدا الأحد، يكون الجو غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو باردا نهاراً شديد البرودة ليلاً الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الامطار ،والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.