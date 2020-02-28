مجددًا.. الزمالك يقلب الطاولة على الترجي التونسي

حقق نادي الزمالك المصري فوزًا مستحقًا على الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة، بثلاثة أهداف لهدف وحيد في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشادت وسائل الاعلام الرياضية ورياضيون بالأداء الذي قدمه المغربي أشرف بنشرقي لاعب نادي الزمالك المصري خلال المباراة.

حيث سجل أهداف الزمالك كل من المغربيين محمد أوناجم (31 د) وأشرف بنشرقي (71 د)، إضافة إلى المصري محمود علاء من ضربة جزاء.

أم هدف الترجي التونسي الوحيد جاء بأقدام عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 27.

وشهد اللقاء طرد لاعب الترجي محمد بن رمضان، بعد اعتراضه بطريقة غير أخلاقية على هدف بنشرقي.

يُشار إلى ان الزمالك المصري قبل أسبوعين تقريبًا على بطولة كأس السوبر الأفريقي بعدما انتصر على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف أيضًا.

ومن المقرر ان يستضيف الترجي التونسي نادي الزمالك في مباراة الإياب على استاد رادس في تونس بتاريخ (2020-3-6) المقبل.