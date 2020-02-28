سبب اقالة أحد مستشاري بيني غانتس

أقال رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس مستشاره يسرائيل باخار مساء اليوم الجمعة، قبل أيام فقط من بدء انتخابات الكنيست الإسرائيلي الثالثة المزمع اجراؤها يوم الاثنين القادم.

والسبب في اقالة يسرائيل باخار أحد مستشاري غانتس هو انتشار تسجيل صوتي له في وسائل الإعلام يقول فيه: "إن غانتس لا يملك الشجاعة لشن هجوم على إيران ويعرض أمن إسرائيل للخطر".

ووفقًا للتحقيقات التي أجراها الحزب داخليًا فقد تبين أن باخار وقع في مكيدة أعدت له سابقًا من جهات سياسية وذلك في خضم الحرب الانتخابية بين غانتس ونتنياهو.

ووفقًا لهيئة الإذاعة والبث الإسرائيلية "كان" فإن غانتس سيضع القضية في يد القضاء ليتعامل معها، مؤكدًا غانتس "إن ضلوع هذه الجهات السياسية في الأساليب الساقطة سيتم الكشف عنه قريباً".

وعقب يسرائيل على القرار قائلًا: "أشكر غانتس على الفرصة للعمل معه، أنه يعتبر غانتس زعيماً جديراً وذا أخلاق الذي ساهم كثيراً في ضمان أمن إسرائيل كقائد ورئيس هيئة أركان الجيش".

وأضاف: "القضية جزء من حملة تضليل ومخادعة الرأي العام وسقطت إلى أسفل درك، وإن تفاصيلها ستنشر في وقت لاحق".