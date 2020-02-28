اصابتان بالرصاص خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في نابلس

أصيب مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وكان العديد من المواطنين تظاهروا مساء اليوم الجمعة على المدخل الشمالي من مدينة نابلس، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المعدني تجاه المتظاهرين، مما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجراح مختلفة.

وفقًا لشهود عيان فإن مواطنين أصيبا بالرصاص المعدني، فيما أصيب عدد أخر بالاختناق الشديد نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس أصيب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان بقنبلة غاز في يده، أطلقها صوبه جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات.

وشاركت قيادات وكوادر حركة الجهاد الاسلامي بالضفة الغربية أهالي قريتي حوارة وبيتا في التصدي لقطعان المستوطنين في القرية.