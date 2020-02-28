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جنود الاحتلال يطلقون القنابل الغازية على شبان شرق خانيونس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:58 - 28 فبراير 2020
شرق خانيونس شرق خانيونس
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أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم، قنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه الشبان شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، أن عشرات الشبان توجهوا عقب صلاة الظهر، قرب السياج الفاصل شرق خانيونس، وقابلهم جنود الاحتلال بالقنابل الغازية المسيلة للدموع.

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