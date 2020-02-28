الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله ذاتياً

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المواطن محمد عبد السلام البشيتي (26 عاما) من بلدة شعفاط بالقدس المحتلة، على هدم منزله الذي يقطن فيه وزوجته؛ بزعم البناء "غير القانوني".

وهددت سلطات الاحتلال المواطن البشيتي بتغريمه "70 ألف شيقل" أجرة الهدم، إن لم يقم بهدم منزله ذاتيا.

ويخوض البشيتي منذ مارس/ آذار 2019 صراعا مريرا مع سلطات الاحتلال، لوقف أمر هدم منزله المكون من طابقين، والبالغة مساحته 126 مترا مربعا.

وبدأ البشيتي هدم منزله منذ ساعات مساء الخميس على أن ينتهي اليوم؛ تجنبا لدفع تكاليف الهدم.

يشار إلى أن المقدسي ماهر صيام من سلوان جنوب المسجد الأقصى، شرع أيضا، الخميس، بهدم منزله ذاتيا، بتهديد من بلدية الاحتلال في القدس بزعم "عدم الترخيص".