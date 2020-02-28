مئات جنود الاحتلال يتواجدون في الحجر الصحي بسبب كورونا

ذكرت مصادر إعلامية عبرية صباح يوم الجمعة، أن مئات الجنود يتواجدون هذه الأيام في الحجر الصحي وذلك بعد الاشتباه بإصابتهم بفايروس كورونا.

وقالت القناة السابعة العبرية أن 150 جندياً تم إدخالهم للحجر الصحي بعد عودتهم من رحلات خارجية أو لقائهم مع الوفد الكوري الجنوبي الذي زار المنطقة.

في حين ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن 300 جندي آخرين تم إدخالهم أيضاً للحجر الصحي بعد عودتهم من إيطاليا خلال الأيام الأخيرة.

وبينت الإذاعة بأنه جرى إلغاء بعثات إلى الكثير من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى تأجيل مناورات عسكرية كانت مقررة في الكيان وذلك خشية انتشار الفايروس.

بينما تم الإعلان اليوم عن إصابة زوجة "الإسرائيلي" المصاب بالفيروس والذي عاد من إيطاليا مؤخراً حيث تعد هذه هي الحالة الأولى التي تصاب نتيجة العدوى داخل "إسرائيل".