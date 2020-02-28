إصابة 70 مواطناً خلال مواجهات مع الاحتلال جنوبي نابلس

أصيب 70 مواطناً بجراح وحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال، جبل "العرمة" جنوبي نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، داهمت جبل "العرمة" قرب بلدة "بيتا" جنوب شرق نابلس، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق اعتصام مندد بالاستيطان.

من جهتها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمها "تعاملت مع 70 فلسطينيا أصيبوا خلال المواجهات الدائرة قرب بلدة بيتا، بينها طفل (16 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في الظهر".

وأوضح البيان أن الطواقم الطبية نقلت الطفل إلى المستشفى.

ولفتت "الهلال الأحمر" أن طواقمها "تعاملت مع 34 مصابا بالرصاص المطاطي، وثلاثة مصابين بسقوط وكسور، و32 بحالات اختناق".

وذكرت المصادر أن المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال بالمنطقة ما زالت مستمرة، وإلى أن سلطات الاحتلال أعلنت المنطقة التابعة لأراضي قرية "بيتا" منطقة عسكرية مغلقة حتى مساء اليوم.

ومنذ منتصف الليل اعتصم عشرات الفلسطينيين على جبل "العرمة"، الواقع قرب بلدة "بيتا"، عقب دعوات لمجموعات من المستوطنين للتظاهر على الجبل والاستيلاء عليه لإقامة مستوطنة يهودية.