الاحتلال يقمع مسيرة إحياء ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي في الخليل

قمعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، مسيرة سلمية، انطلقت وسط مدينة الخليل، إحياء للذكرى الـ26 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، وتنديداً بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن جنود الاحتلال قمعوا المسيرة السلمية بالقنابل الغازية والدخانية والصوت، والاعتداء بالضرب على المشاركين في المسيرة.

ووصل المشاركون إلى شارع الشهداء الذي تغلقه قوات الاحتلال، رافعين العلم الفلسطيني، والشعارات واليافطات المطالبة برحيل الاحتلال، والمنددة بسياسته الإجرامية بحق شعبنا، والرافضة للاستيطان في قلب مدينة الخليل وبلدتها القديمة، مرددين الهتافات الرافضة لما تسمى "صفقة القرن".