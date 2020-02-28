حظر تدخين السجائر الإلكترونية بالأماكن العامة في الفلبين

أصدر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمراً تنفيذياً يحظر تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة وبيع المنتجات غير المسجلة منها.

ويلزم الأمر الموقع بتاريخ 26 شباط/فبراير الجاري وتم إعلانه اليوم الجمعة، المنشآت العاملة في صناعة واستيراد وتوزيع وبيع السجائر الإلكترونية بالحصول على ترخيص من إدارة الغذاء والدواء الفلبينية.

ويجب أيضا تسجيل المنتجات لدى إدارة الغذاء والدواء.

ويوسع الأمر التنفيذي نطاق حظر على التدخين في الأماكن العامة صادر في 2017 ليشمل تدخين السجائر الإلكترونية.

وبحسب الأمر، صار الآن غير قانوني ومن المحظور "تدخين السجائر الإلكترونية داخل الأماكن العامة المغلقة ووسائل النقل العام سواء كانت واقفة أو متحركة"، وكذلك بيع السجائر الإلكترونية للقصر وبالقرب من المدارس.

غير أن الأمر لم يحدد العقوبات على مخالفة التعليمات ولكنه أشار إلى أن إدارة الغذاء والدواء سوف تصدر قواعد ولوائح خلال ثلاثين يوما.

وأعلن دوتيرتي أول مرة أنه يأمر بحظر بتدخين السجائر الإلكترونية واستيرادها في تشرين ثان/نوفمبر 2019 "لأنها سامة".

وقال: "أنا أمر الآن وكالات إنفاذ القانون بالقبض على أي شخص يدخن سجائر إلكترونية في الأماكن العامة، وهي مثل تدخين السجائر العادية.. فلا يمكن فعل هذا داخل غرفة، لأنها مليئة بالقاذورات"، مضيفا "أنت تلوث الأشخاص".

وبحسب وزارة الصحة، هناك ما يقدر بمليون فلبيني يدخنون السجائر الإلكترونية.

وكانت الوزارة قد دعت إلى فرض حظر على السجائر الإلكترونية، محذرة من أنه لم يثبت أنها علاج بديل للنيكوتين ويمكن أن تسبب أمراضا في الرئة.