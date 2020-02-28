ما حقيقة اصابة 17 فلسطينيا بفيروس كورونا في غزة؟

نفى مدير عام الطب الوقائي بالوزارة، مجدي ضهير، صحة الأنباء المتداولة حول تسجيل إصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، مشدداً على أن غزة خالية من الفيروس.

وتداول مواطنون فلسطينيون احصائية مجهولة المصدر عن تسجيل 17 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في القطاع.

وأكد مدير عام الطب الوقائي بالوزارة، مجدي ضهير، عدم صحة الأنباء المتداولة حول تسجيل إصابات بالفيروس في القطاع، مشدداً على أن غزة خالية من الفيروس.

وأضاق، "لم نسجل أي حالة بالقطاع، والرابط المتداول حول موقع يسجل إصابات الفيروس حول العالم غير واضح من ناحية اللغة ومصدره"، لافتا إلى أنه "حتى الآن هناك فقط خمسة حالات في الحجر الصحي الذي أنشأته الوزارة بمعبر رفح البري، وهم موجودين للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس".

وتجدر الاشارة الى ان اجراءات وزارة الصحة على معبر رفح البري ستشمل العائدين من الصين واليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وايران وسنغافورة وايطاليا.

ونحذر من تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده تسجيل منظمة عالمية إصابة 17 فلسطينياً من قطاع غزة بفيروس "كورونا"، كما تداولوا رابطاً الكترونياً يتعلق بهذا الأمر.