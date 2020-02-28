الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو شعبنا للاشتباك المفتوح مع العدو لموجهة صفقة القرن

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن جماهير شعبنا في الضفة المحتلة وكافة ارجاء الوطن والشتات لاستمرار بالفعاليات والاعتصامات والاشتباك المفتوح مع العدو في كافة مواقع التماس للتصدي لجرائمه على الأرض، ولمواجهة صفقة القرن.

كما، ودعت الهيئة خلال وقفة أمام حاجز بيت حانون الجماهير العربية لمساندة الحق الفلسطيني والتصدي لكل أشكال التطبيع والأصوات النشاز التي تتساوق مع مخططات الاحتلال.

وقالت الهيئة "شعبنا يدرك خطورة المرحلة وتعقيداتها نتيجة مواصلة العدو الصهيوني لجرائمه على الأرض، واستمرار الاندفاعة الامريكية لتصفية حقوقنا عبر صفقة القرن التي لا تستهدف الأرض فحسب بل الهوية والوجود الفلسطيني.

وشددت الهيئة على ثقتها بقدرة شعبنا بابتكار الأساليب النضالية الكفيلة بإفشال هذه الصفقة، داعيةً جماهير شعبنا للمشاركة في الفعاليات الشعبية التي تنظمها الهيئة خلال الجمعة القادمة.

ودانت الهيئة الوطنية جريمة اغتيال والتنكيل بالشهيد .محمد الناعم وتدعو الهيئات الدولية لادانة الجريمة وفتح تحيق لانصاف الضحية مستنكرة الصمت العربي الرسمي حول هذه الجريمة، متوجهة بالتحية لمقاومة شعبنا التي دافعت عن كرامتنا الوطنية .

وطالبت الهيئة الأمم المتحدة وهيئاتها بالعمل على استعادة مصداقيتها التي اختطفتها الإدارة الامريكية والكيان الصهيوني وحلفائهم، من خلال العمل على إحقاق الحق الفلسطيني وتنفيذ قراراتها الدولية المنصفة للقضية الفلسطينية.

6) تعاهد الهيئة جماهير شعبنا على استمرار فعالياتها وأنشطتها، وحراكها السياسي والشعبي من أجل التصدي لكل أشكال الاحتلال والعدوان على شعبنا، وفي مواجهة صفقة العار الأمريكية.